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टीकाकरण:10 सेंटरों में 86,807 बच्चों को पोलियो ड्राॅप्स पिलाईं

पट्‌टी2 घंटे पहले
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  • तरनतारन में पल्स पोलियो अभियान, 145091 बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट

सेहत विभाग ने पल्स पोलियो अभियान के तहत तरनतारन जिलेभर के 10 सेंटरों में 0 से 5 वर्ष तक के 86,807 बच्चों को पोलियो ड्राॅप्स पिलाई। रविवार को सिविल अस्पताल तरनतारन में विधायक डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री, डिप्टी डायरेक्टर डॉ. बलजीत कौर और सिविल सर्जन डॉ. रोहित मेहता की अगुवाई में बच्चों को पोलियो की दो बूंदें पिलाई गईं। सिविल सर्जन रोहित मेहता ने कहा कि तरनतारन में 2709, पट्टी में 1311, घरियाला में 9905, भिखीविंड में 9821, सुरसिंह में 12718, खेमकरण में 9589, कैरों में 7394, सरहाली में 5488, झब्बाल में 18996 और कसेल में 4603 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई गई।

उन्हाेंने बताया िक जिलेभर में 60 प्रतिशत का टारगेट पूरा हो गया है और अब टीमें 1 व 2 फरावरी को घर-घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी। उन्होंने बताया कि भारत एक पोलियोमुक्त देशों की गिनती में है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वरिंदर कौर ने बताया कि अभियान के दौरान ईंट-भट्टों और मजदूरों की बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें पिलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 1,45,091 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का टारगेट है। इस मौके पर डॉ. भारती धवन, एसएमओ डॉ. स्वर्णजीत धवन, डॉ. कवलजीत सिंह और मेडिकल स्टाफ हाजिर था।

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