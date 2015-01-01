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जायजा:आवास दिलाने का 99% काम पूरा, अब शत-प्रतिशत का टारगेट

अमृतसर10 घंटे पहले
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बैठक के दौरान एडीसी डवलपमेंट रणबीर सिंह मुधल और अन्य।
  • एडीसी डवलपमेंट की अफसरों के साथ बैठक, गत वर्ष के विकास कामों का लिया ब्यौरा

आवास दिवस के मौके पर शुक्रवार को एडीसी डवलपमेंट रणबीर सिंह मुधल ने जिला परिषद हॉल में अफसरों संग बैठक की और गत वर्ष के विकास कामों का ब्यौरा लिया। मुधल ने बताया कि 2018-19 में आवास पाने के हकदार 203 लाभपात्रियों के मकान कंप्लीट करवाए गए, जबकि 2020-21 में आवास को लेकर केंद्र से अभी टारगेट आने हैं।

अमृतसर के ग्रामीण इलाकों से 4179 लोगों ने आवेदन किया था, जिन्होंने सीडिंग का काम पूरा कर लिया है। अब बीडीओ स्तर पर वेरीफिकेशन होगी कि किसी ने गलत तरीके से आवेदन तो नहीं किया है। ऐसे आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। एडीसी ने बताया कि पिछली बार 99% काम समय से पूरा होने पर अमृतसर जिला प्रदेश में तीसरी स्थान पर रहा है।

किसी भी अपात्र शख्स को आवास का लाभ न मिले, जिसका अफसर खास ध्यान रखें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाल लोगों की रिपोर्ट जल्द भेजी जाए। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि वह लोगों का ग्राउंड लेवर पर जाकर वेरीफिकेशन करवाएंगे। प्रदेश में आवास के लिए 1,30,568 आवेदन आए, जिनमें 1,21,506 के आधार सीडिंग का पूरा हो गया है।

प्रदेश में 24,000 आवास बनाने का लक्ष्य

एडीसी डवलपमेंट रणबीर सिंह मुधल ने बताया कि जिले में अफसरों-कर्मचारियों के परिश्रम से ही यह काम अमृतसर में शत-प्रतिशत पूरा हो सका है। उन्होंने कहा कि अफसर और कर्मचारी इसी तरह आगे के सभी कामों को समय से पहले निपटाएं और समय पर रिपोर्ट सौंपी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब लाभपात्रियों को दिलाने के लिए दिसंबर महीने तक सभी तरह की वेरीफिकेशन पूरी कर फाइनल लिस्ट तैयार कर ली जानी चाहिए।

जिससे सरकार का टारगेट मिलने के बाद गरीबों के आवास बनाने की कवायद तेजी से शुरू करवाई जा सके। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 20 नवंबर, 2016 को बैठक करके यह फैसला लिया था कि देशभर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाल लोगों को पक्के मकान बनवाकर दिए जाएंगे। इनमें साल 2021 तक प्रदेशभर में 24,000 आवास लाभपात्रियों के लिए बनवाए जाने का फैसला लिया गया था। एक साल पहले तक 23,878 लाभपात्रियों को पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं।

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