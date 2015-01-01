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कत्ल:साल पहले हुई मारपीट की रंजिश में दोस्त ने किया तरनतारन के युवक का कत्ल

अमृतसर2 घंटे पहले
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  • जगदेव कलां नहर के पास लाश फेंकने वाले फरीदकोट से पकड़े

जगदेव कलां नहर के पास हत्या कर फेंकी गई युवक की लाश के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को फरीदकोट से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक साल पहले तरनतारन के रहने वाले शंकर कुमार ने अपने साथियों के साथ अपने दोस्त को पीटा था। इसी रंजिश में उसके दोस्त एक अन्य युवक से मिलकर शंकर की हत्या की थी। इसके आरोपियों ने उसका शव नहर के पास फेंक दिया था।

आरोपियों की पहचान हरवंत सिंह हैरी निवासी हरदोपुतली और गौरव बावा निवासी कक्कड़ के रूप में हुई है। इनके कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए दात्तर, किरच के साथ-साथ 315 बोर का पिस्टल व पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस मामले से जुड़ी और सबूत जुटाने के लिए पुलिस आरोपियों का रिमांड हासिल करेगी।

2 नवंबर से फरीदकोट में छिपे थे

डीएसपी अजनाला विपन कुमार ने बताया कि थाना झंडेर की पुलिस को दो नवंबर को जगदेव कलां नहर के नजदीक युवक का शव बरामद हुआ था। युवक के शरीर पर तेजधार हथियारों के निशान थे, जिससे साफ था कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मृतक की पहचान शंकर कुमार निवासी चौक गुरु का खूह तरनतारन के रूप में हुई। इस मामले में उक्त दोनों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई, जिन्हें शनिवार की सुबह दोनों को फरीदकोट न्यू कैंट से गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ में सामने आया कि मृतक शंकर और आरोपी हरवंत सिंह हैरी दोस्त थे।

वर्ष 2017 में यह दोनों मुंबई में एक फैक्टरी में काम करते थे। वहीं से ही दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद वह पंजाब वापस आ गए तो एक-दूसरे से मिलते भी रहते थे। एक साल पहले शंकर कुमार ने हैरी को तरनतारन में मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर साथियों से मिलकर उसकी मारपीट की। इसी की रंजिश में हैरी ने अपने साथी गौरव बावा के साथ उसकी हत्या की साजिश रची। पहले दसे उसे नहर के किनारे बुलाया, फिर तेजधार हथियारों से कत्ल कर लाश वहीं फेंक दी।

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