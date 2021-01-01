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हत्या की घटना:उधार न चुकाना पड़े इसलिए रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम का किया कत्ल, शव टुकड़े-टुकड़े कर नाले में फेंका

अमृतसर2 घंटे पहले
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आरोपियों ने शव को टुकड़े-टुकड़े करके रामतीर्थ रोड पर नाले में फेंका था। पुलिस ने धड़ और एक टांग बरामद कर लिए। - Dainik Bhaskar
आरोपियों ने शव को टुकड़े-टुकड़े करके रामतीर्थ रोड पर नाले में फेंका था। पुलिस ने धड़ और एक टांग बरामद कर लिए।
  • 10 दिन से लापता था जब्बाेवाल का शख्स, 15 साल पुराने जानकार ने किया भरोसे का मर्डर

गांव जब्बोवाल के रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम का उसी के जानकार युवक ने अपने साथियों से मिलकर तेजधार हथियारों से बेरहमी से कत्ल कर दिया। फिर लाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए आरोपी उसेे टुकड़े-टुकड़े करके नाले में फेंक आए। मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ अजय निवासी गांव माहल ने मृतक जगीर सिंह (65) निवासी जब्बोवाल से कुछ समय पहले 25 हजार रुपए उधार लिए थे। इस रकम को वापस देने से बचने के लिए ही आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। जगीर सिंह पिछले 10 दिन से लापता था। घरवाले उसकी तलाश कर रहे थे। इस दौरान घरवालों को सुखविंदर पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने जब अारोपी को हिरासत में लिया तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। रविवार को पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रामतीर्थ रोड स्थित दर्शन सिंह डेरे के पास नाले से जगीर का धड़ और एक टांग बरामद की। बाकी के अंगों की तलाश के लिए सारा दिन नाले में सर्च चलती रही।

आरोपी की टांग टूटी तो भी पिता ने मदद की थी : हरविंदर सिंह- मृतक के बेटे हरविंदर सिंह ने बताया कि उनके पिता जगीर सिंह ने सुखविंदर सिंह उर्फ अजय निवासी गांव माहल से पैसे लेने थे। 21 जनवरी को घर से यह कहकर गए कि वह उससे पैसे लेने के लिए जा रहे हैं। सुबह 11.40 बजे के करीब वह घर से निकले। करीब 12.40 बजे उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। देर शाम तक फोन करते रहे, जो स्विच ऑफ आता रहा। उन्होंने कहा कि उनके पिता सुखविंदर को 15 साल से जानते थे। सुखजिंदर के परिवार उन्होंने कई बार मदद की। उसकी बहन की शादी के लिए भी उन्होंने उसे रकम दी थी। अजय की कुछ समय पहले हादसे में टांग टूटी तो उसका इलाज भी करवाया था। हरविंदर ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भला करने का यह नतीजा मिलेगा।

हत्या के बाद आरोपी ने पिता के एटीएम कार्ड से कैश निकलवाया- हरविंदर ने बताया कि 21 जनवरी से उनके पिता लापता थे। परिवार तभी से उनकी तलाश कर रहा था। इसी के साथ वह सुखविंदर की भी तलाश कर रहे थे, क्योंकि वे कभी उसके घर नहीं गए थे। आरोपी गांव माहल में किराए के मकान में रह रहा था। हरविंदर सिंह ने बताया कि वह कई दिनों तक यहां-वहां पूछताछ करते हुए आरोपी सुखविंदर के घर पहुंचे। उन्होंने उससे पिता के बारे में पूछा तो उसने तब भी यही कहा कि उसे कुछ नहीं पता। मृतक के बेटे ने बताया कि जिस दिन उसके पिता घर से गए थे, उसी दिन आरोपी ने उसके पिता के एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाए थे। 21 जनवरी की शाम को ही खालसा कॉलेज के सामने स्थित कबीर पार्क के नजदीक एटीएम से 3 हजार रुपए निकलवाए थे। उन्हें इस बारे में पता चला तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें आरोपी शॉल लिए हुए पैसे निकलवा रहा था। उन्होंने उसे पहचान लिया। इसके बाद उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

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