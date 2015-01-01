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सतर्कता जरूरी:एसीपी ने कोरोना के बचाव के लिए मास्क बांटे

अमृतसर12 घंटे पहले
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एसीपी सेंट्रल परवेश चोपड़ा ने शुक्रवार को स्टाफ के साथ मिलकर लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया। उन्होंने लोगों को मास्क बांटे और अपील की कि वह बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। वहीं, एडीसीपी हरजीत सिंह धालीवाल ने भी जनता से अपील की कि कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को जिला प्रशासन की जारी हिदायतों का पालन करना चाहिए। लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और बेवजह भीड़भाड़ में जाने से बचें। इस मौके पर थाना कोतवाली के एसएचओ गुरमीत सिंह, हाल गेट चौकी इंचार्ज अरुण कुमार भी मौजूद थे।

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