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कार्रवाई:ग्रीन एवेन्यू में नियमों के खिलाफ बनी बिल्डिंग पर फिर कार्रवाई

अमृतसर42 मिनट पहले
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  • अवैध निर्माण के खिलाफ इलाकावासियों ने 18 अथॉरिटीज से की थी शिकायत,

नगर निगम म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग विभाग की टीम ने वीरवार दोपहर ग्रीन एवेन्यू में बनी बिल्डिंग पर जाकर िफर से कार्रवाई की। इससे पहले विभाग की टीम ने इसी साल जुलाई में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ कार्रवाई की थी। जिसमें एक कांग्रेस नेता के हस्तक्षेप के बाद निगम की टीम ने बिल्डिंग मालिक को खुद ही अवैध हिस्सा गिराने के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। वहीं इसके बाद भी इलाके के लाेग इस अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायतें करते आ रहे थे।

निगम के मुताबिक 150 गज की जगह पर रिहायशी नक्शा पास करवाकर नियमों के खिलाफ बहुमंजिला इमारत खड़ी कर ली गई थी। जिसमें ढाई मंजिला की बजाए तीसरे-चौथे फ्लोर पर आधी-आधी मंजिल फालतू बनाई गई है। बिना परमिशन बेसमेंट तैयार करते हुए हाउसलाइन की वायलेशन भी की गई है। इलाकेवालों ने नियमों के खिलाफ बनी बिल्डिंग के खिलाफ मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सहित 18 अथाॅरिटीज को शिकायतें की थी।

निगम के मुताबिक बिल्डिंग के मालिक ने मई 2019 में एमटीपी विभाग से दो नक्शे पास करवाए थे। जिसमें एक नक्शा 250 गज में नए सिरे से रिहायशी इमारत बनाने और दूसरा 150 गज में रिहायशी इमारत बनाने का था। वहीं 150 गज बिल्डिंग में निगम ने ढाई मंजिला निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन तीसरे-चौथे फ्लोर पर आधा-आधा मंजिल ज्यादा बना ली गई।

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