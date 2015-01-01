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नई शुरुआत:साढ़े 7 माह बाद लगा रेवेन्यू काेर्ट, डीसी ने की 11 केसाें की सुनवाई

अमृतसर2 घंटे पहले
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  • अब हर वीरवार दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक लगेगा कोर्ट, ऑनलाइन शिकायतें भी ली जाएंगी

पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के कारण रेवेन्यू कोर्ट केसों को बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद धीरे-धीरे सबकुछ पहले जैसा हो रहा है। डीसी दफ्तर में साढ़े महीने बाद पहले की तरह कोर्ट केसों की सुनवाई शुरू कर दी गई है। डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने पहले दिन वीरवार को कोर्ट केसों की सुनवाई करने बैठे थे, लेकिन केवल 11 मामलों में ही सुनवाई हो सकी। दरअसल, बार एसोसिएशन का चुनाव होने के कारण एडवोकेट उसमें व्यस्त हैं। कुछ पार्टियों को यह जानकारी नहीं हो सकी कि डीसी की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।

कोर्ट लगने की जानकारी न होने पर नहीं आ पाए कुछ लोग, कुछ केसों में वकील गायब

वीरवार को कुछ मामलों में एक पार्टी पहुंची तो दूसरी पार्टी नदारद रही। इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। डीसी के कोर्ट में जिन 11 मामलों की सुनवाई हुई उनमें वकीलों ने अगली तारीखें ली। वहीं डीसी ने बताया कि लोगों के सभी लंबित मामलों का निपटारा शुरू कर दिया गया है।

हर बुधवार सुबह दो घंटे शिकायतें भी सुनेंगे डीसी

डीसी ने बताया कि पहले की तरह हर वीरवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अदालत बुलाई जाएगी। लोगों के केसों की सुनवाई होगी, जबकि बुधवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आम लोगों की शिकायतें भी सुनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चत करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दिए गए हैं।

मास्क पहनकर ही पहुंचे फरियादी : डीसी ने कहा कि कोर्ट केसों में सुनवाई पर लाेग मास्क लगाकर ही आएं और सोशल डिस्टेंस का पालना करें। साथ में सेनेटाइजर भी रखें। इससे लोग स्वयं अपना और दूसरों का बचाव कर सकें अभी कोरोना महामारी का अंत नहीं हुआ है, इसलिए सावधानियां बरतना आवश्यक है।

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