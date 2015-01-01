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हमला:स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर हुए झगड़े में अकाली पार्षद ने युवक को घायल किया, टैंट हाउस मालिक बोला- पार्षद को मनमर्जी से रोका तो हमला कर दिया

अमृतसर2 घंटे पहले
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थाना इस्लामाबाद पुलिस ने सिमरनजीत सिंह की शिकायत पर वार्ड नंबर 78 के पार्षद सुखबीर सिंह, दीपक सिंह और गुरजीत कौर के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह कोट खालसा में टेंट हाउस की दुकान चलाता है। 3 नवंबर दोपहर 12 बजे वह गली नंबर 9 इंदिरा कालोनी में लग रही स्ट्रीट लाइट देखने गया था। इस दौरान वहां पर पर पार्षद सहित तीनों आरोपी मौजूद थे। वहीं आरोपी सुखबीर ने कहा कि वह इलाका पार्षद है और उसकी मर्जी से ही से ही स्ट्रीट लाइट लगेगी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने पार्षद से कहा कि मुलाजिम तकनीकी हिसाब से स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। इस पर पार्षद ने उसपर तेजदार हथियार से वार कर दिया। आरोपी दीपक ने राॅड उसके सिर में दी। वह जमीन पर गिरा तो आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी भाग गए। लोगों ने उसे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया।

आरोप झूठे, मेरी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की : पार्षद
पार्षद सुखबीर सिंह ने कहा कि वह अपनी वार्ड में गया था। वहीं शिकायतकर्ता अकसर वार्ड में जाने पर उसके साथ गाली गलौज करता रहता है। उन्होंने या उनके साथियों ने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। उनपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वहीं उनकी तरफ से दी गई शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

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