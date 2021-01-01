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ईसीएचएस घोटाला:आकाशदीप, वर्मा, गुप्ता, और मदान अस्पताल पर आरोप साबित नहीं

अमृतसर4 घंटे पहले
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  • तीन महीने चली जांच के बाद एडीसीपी संदीप मलिक ने सौंपी रिपोर्ट

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) घोटाले की तीन महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने जिले के 4 प्रमुख अस्पतालों, एक स्कैनिंग सेंटर को राहत दे दी है। एडीसीपी संदीप मलिक की जांच में इनके संचालकों और डॉक्टरों को आरोपमुक्त कर दिया गया है।बताते चलें कि आर्मी के ब्रिगेडियर एमडी उपाध्याय ने बीते वर्ष के आखिरी महीनों में जिले के सात अस्पतालों के खिलाफ पुलिस थाना कैंटोनमेंट में मामला दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि इनमें ईसीएचएस की आड़ में बड़े पैमाने पर गोलमाल हो रहा है। उपाध्याय ने अपनी शिकायत में 16 डाॅक्टरों समेत कुल 25 लोगों पर आरोप लगाए थे।

मामला दर्ज हुआ। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने एडीसीपी सिटी-2 संदीप मलिक को जांच सौंप दी थी। मलिक ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त डॉक्टरों के खिलाफ कोई सटीक सबूत न मिलने का हवाला देते हुए इन अस्पतालों को बेकसूर बताया और केस से बाहर कर दिया।आरोपमुक्त होने वालों में आकाशदीप अस्पताल के मालिक डॉ. आशीष कुमार, वर्मा अस्पताल के संचालक डॉ. गौतम वर्मा, डॉ. हरमीत सिंह और डॉ. गुरप्रीत सिंह सरां, मदान अस्पताल के मालिक डॉ. राकेश मदान एवं सुशील महेंद्रू, निज्जर स्कैन के मालिक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर और गुप्ता अस्पताल के डॉ. मनीष चंडे हैं।

आयुष्मान से फिर जुड़ेगा आकाशदीप अस्पताल-आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना में हुए कथित फर्जीवाड़े में योजना से बाहर िकए गए आकाशदीप अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है। अब अस्पताल को फिर से योजना में शामिल किया जा सकता है। बताते चलें िक ईसीएचएस घोटाले की ही तर्ज पर जिले के कई अस्पतालों में आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना में भी गड़बड़ी पाई गई थी। इसमें आकाशदीप अस्पताल पर भी आरोप लगे थे, मगर बाद में डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने अस्पताल संचालाकें की सफाई के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।

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