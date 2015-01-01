पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नियुक्ति:भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिला इकाई घोषित

अमृतसर10 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह सन्नी ने जिला इकाई के सदस्यों के नाम घोषित कर दिए हैं। सरबजीत सिंह शारू, कुलदीप सिंह लड्डू, कुलदीप बब्बर, हरविनोद सिंह, नवदीप सिंह व मंजीत सिंह को उपाध्यक्ष, विशाल शूर व हरपाल सिंह को महासचिव, संगीता कम्बोज, धर्मवीर बावा, सुमिल लूथरा, मनिन्दरपाल सिंह, मंगल सिंह ढाला व गुरप्रताप सिंह को सचिव, रणजीत सिंह प्रेस सचिव, बलविंदर सिंह कोषाध्यक्ष, कुनाल कुमार आई.टी. सचिव व गुरप्रिया को सह-आईटी सचिव, हरसिमरन सिंह लक्की को कार्यालय सचिव नियुक्त किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंएक दिन की बढ़त के बाद एक्टिव केस में 3208 की कमी, कुल केस 90.52 लाख के पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें