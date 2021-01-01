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निर्देश:बीआरटीएस बसें अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेंगी

अमृतसर4 घंटे पहले
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बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बसों का समय बदल दिया गया है। वीरवार से ये बसें अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी। समय में बदलाव के संबंध में पंजाब बस मैट्रो सर्विस की सीईओ कोमल मित्तल ने बुधवार को निर्देश जारी किए। इनके मुताबिक इंडिया गेट से एंट्री गेट और एंट्री गेट से इंडिया गेट तक बस नंबर 201 सुबह 6.03 बजे चलेगी।

यहां से आखिरी बस 8.45 बजे चलेगी। इसी तरह वेरका कैनाल से एंट्री गेट और एंट्री गेट से वेरका कैनाल तक बस नंबर 401 सुबह 6 बजे और रात 8.58 बजे चलेगी। वेरका कैनाल से इंडिया गेट और इंडिया गेट से वेरका कैनाल तक बस नंबर 301 सुबह 6 बजे और रात को 8.58 बजे चलेगी। बताते चलें कि पिछले साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बसें बंद कर दी गई थी। फिर लॉकडाउन खत्म होने पर भी बसंे पूरे समय नहीं चल पा रही थी। इसके तहत सुबह 7 बजे पहली बस चलती थी और रात को 9 बजे सभी बसें खड़ी हो जाती थीं।

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