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नियुक्ति:चरणजीत सिंह पूजी बने शिअद के ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज विंग जिला प्रधान

अमृतसर12 घंटे पहले
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सर्राफा-स्वर्णकार वेल्फेयर सोसायटी पंजाब के प्रधान चरणजीत सिंह पूजी को शिअद का ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज विंग जिला प्रधान नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी नियुक्ति को लेकर शिअद प्रधान सुखबीर बादल और इंडस्ट्री विंग के प्रधान विधायक एनके शर्मा का आभार जताया। इस मौके पर शिअद ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेल पंजाब के सीनियर उप प्रधान रजिंदर सिंह मरवाहा, हरविंदर सिंह, मनदीप सिंह, मनविंदर सिंह, विजय कुमार, परमजीत सिंह बावा, मनजीत सिंह, जीएस भुल्लर, गुरजीत सिंह गोल्डी, जगजीत सिंह, अमनदीप सिंह बावा मौजूद थे।

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