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  • Corporation Commissioner Strict On Bribe In Attendance Of Sanitary Workers, Recommendation For Dismissal Of Sanitary Inspector

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शिकायतकर्ता:सफाईसेवकों की हाजिरी में रिश्वत पर निगम कमिश्नर सख्त, सेनेटरी इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी के लिए सिफारिश

अमृतसर36 मिनट पहले
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  • नगर निगम में 15 दिनों में सफाईसेवकों से तबादले-हाजिरी के लिए रिश्वत मांगने का दूसरा मामला

पिछले 15 दिनों में सफाईसेवकों के तबादले-हाजरी लगाने को लेकर पैसे ऐंठने का दूसरा मामला सामने आने से निगम के सेहत विभाग की कारगुजारी की पोल खुली है। सफाईसेवकों की हाजरी को लेकर पहले मंथली पेड (एमपी) सिस्टम चर्चा में रहा, वहीं अब वायरल हुई वीडियो में कमेटी देने के कोडवर्ड से पैसे मांगे जा रहे हैं। वीडियो के सामने आने और शिकायत के बाद निगम कमिश्नर कोमल मित्तल ने आरोपी सेनेटरी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के लिए डायरेक्टर लोकल बाॅडीज को लिखकर भेजा है।

वायरल वीडियो के अलावा सफाईसेवक यशपाल सिंह ने निगम कमिश्नर से सेनेटरी इंस्पेक्टर अवतार सिंह के खिलाफ पैसे मांगने की शिकायत भी की है। जिसमें उसने आरोप लगाए कि उसकी टांग में फ्रेक्चर के कारण उसने मेडिकल भी भेजा था, लेकिन सेनेटरी इंस्पेक्टर ने हाजरी लगाने के लिए पैसे की मांग की। शिकायतकर्ता से पैसे मांगने की वायरल वीडियो में आरोपी सेनेटरी इंस्पेक्टर आगे कमेटी देने की बात कह रहा

है। वहीं यह पैसे आगे 6 अफसरों को दिए जाने का हवाला दे रहा है। इससे पहले इसी महीने 2 दिसंबर तारीख को विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज ने नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह को सफाई सेवक का तबादला करवाने के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत लेते काबू किया था।

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