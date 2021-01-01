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वैक्सीनेशन ड्राइव:कोरोना वैक्सीनेशन करवा डीसी ने दिया संदेश-टीका हिट, हम फिट

अमृतसरएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल में वैक्सीन लेते डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल में वैक्सीन लेते डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा।
  • एडीसी अग्रवाल, एसडीएम हीरा, अमृतसर देहाती और तरनतारन के एसएसपी ने भी लगवाया टीक
  • बुधवार को जिले के 14 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 445 फ्रंट वाॅरियर्स का टीकाकरण

कोरोना मुक्ति के लिए जारी वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बुधवार को अमृतसर और तरनतारन के प्रशासनिक अफसरों ने टीके लगवाकर अफवाहों और खौफ को नकार दिया। अिधकारियों ने संदेश दिया कि टीका लगवाने के बाद वह फिट हैं और महामारी से बचाव में वैक्सीन हिट है।जलियांवाला बाग मैमोरियल सिविल अस्पताल में डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने सुबह 10.33 बजे टीका लगवाया।

इसके बाद काम की व्यस्तताओं के चलते 10.53 बजे वह चले गए। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक 30 मिनट तक रुकना पड़ता है। अगली कड़ी में एसडीएम विकास हीरा, दीपक कुमार और एडीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने टीका लगवाया। इसी कड़ी के तहत अमृतसर देहाती पुलिस के एसएसपी ध्रुव दहिया ने भी सिविल अस्पताल में टीका लगवाया। दूसरी तरफ तरनतारन के सिविल अस्पताल में 8 प्रशासनिक और 20 पुलिस अिधकारियों ने टीकाकरण करवाया। एसएसपी ध्रुमन निंबले ने सबसे पहले वैक्सीन ली। यहां टीकाकरण डॉ. भारती धवन के नेतृत्व में किया गया।

10 सरकारी अस्पतालों में 202, 4 प्राइवेट में 243 टीके लगे- वैक्सीनेशन के 16वें दिन जिले के 14 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 445 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक जिले में 7352 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बुधवार को जिला प्रशासनिक अधिकारियों की भी शुरुआत हुई। इसे पहले हेल्थ वर्करों को टीका लग रहा था। बुधवार को 10 सरकारी अस्पतालों में 202 लोगों को टीका लगा। इसमें गुरु नानक देव अस्पताल 30, सिविल अस्पताल 44, वेरका 10, बाबा बकाला 10, रमदास 10, तरसिक्का 4, लोपोके 9, मजीठा 8, रणजीत एवेन्यू में 77 की वैक्सीनेशन हुई। मानांवाला में कोई टीका नहीं। बुधवार को जिले के 4 प्राइवेट अस्पतालों में 243 को टीका लगा। इसमें अमनदीप अस्पताल 78, डेरा ब्यास 100, रंधावा अस्पताल 34 और गुरु रामदास अस्पताल की 31 वैक्सीनेशन शामिल है।

लोग अफवाहों से बचें... डीसी गुरप्रीत खैरा ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि देश में निर्मित वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। एडीसी हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद सबकुछ ठीक रहा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई।

कोरोना के 19 नए मरीज; कोई मौत नहीं, 142 एक्टिव केस- बुधवार को फरवरी महीने के तीसरे दिन कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। इस दौरान 19 नए पॉजीटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 10 कम्युनिटी वाले और 9 संपर्क वाले मरीज शामिल हैं। इस दौरान 8 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 15,084 लोग पॉजीटिव आ चुके हैं और इसमें से 14,360 ठीक हो चुके हैं। जिले में अब एक्टिव केस 142 हैं, जबकि अब तक कुल 582 लोगों की मौत हो चुकी है।

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