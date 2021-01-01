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  • Even After The Permission From The Tehsildar, The Woman Kept Wandering On Correction In 5 Hours Basis, Work Could Be Done After Complaint From DM

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जांच:तहसीलदार से परमिशन बाद भी 5 घंटे आधार में करेक्शन को भटकती रही महिला, डीएम से शिकायत के बाद हो सका काम

अमृतसरएक घंटा पहले
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तहसील स्थित सेवा केंद्र में बुधवार को कोट खालसा 2 नंबर फाटक निवासी शांति देवी आधारकार्ड में करेक्शन कराने के लिए 5 घंटे तक भटकती रही, जबकि तहसीलदार से उसे परमिशन मिल गई थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके वोटर आईडी कार्ड से मैच नहीं होने के कारण सेवा केंद्र करेक्शन कराने पहुंची थी। तहसीलदार से दस्तावेज में हस्ताक्षर व मोहर लगने के बाद भी महिला का 5 घंटे तक काम नहीं हो सका। जब महिला सेंटर के डीएम संजय आहूजा के पास पहुंची तब आधारकार्ड में करेक्शन हो सका। महिला का 2 मरला में बना घर जर्जर हो चुका है, पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए भटक रही थी। समाजसेवी श्यामलाल गांधी से मदद मांगी तो उन्होंने सीएम को लेटर भेजकर आवास के लिए अनुरोध किया था।

लेटर जांच के लिए डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा के पास आया तो उन्होंने अफसरों को जांच करने के आदेश दिए थे। पीएम आवास का लाभ पाने के लिए बैंक में खाता होना चाहिए। श्यामलाल ने बताया कि महिला के वोटरकार्ड में जन्मतिथि 1959 है जबकि आधार में 1956 इसलिए खाता नहीं खुल पा रहा था। करेक्शन के लिए वह बुधवार दोपहर तहसील पहुंचे और तहसीलदार से परमिशन ले ली। लेकिन काउंटर पर पांच घंटे तक यहां-वहां दौड़ाते रहे। सायं 4 बजे डीएम के पास शिकायत पहुंची तब आधार में करेक्शन हो सका।

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