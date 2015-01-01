पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Amritsar
  • Farmers Gave 5 Places In Amritsar City And At The Main Chowk In The Towns From 12 Noon To 4 Pm, The Protesters 'fer' The Kilometer Lying To The Outside.

सड़कों पर किसान खेतों में वाहन:किसानों ने अमृतसर सिटी में 5 जगह तो कस्बों में मेन चौक पर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक दिए धरने बाहर से आने-जाने वालों को पड़े किलोमीटर के ‘फेर’

अमृतसर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कृषि काूननों के खिलाफ वीरवार को किसानों ने अमृतसर और तरनतारन में धरने दिए। अमृतसर शहर में एंट्री प्वाइंटों समेत 5 जगहों पर चक्का जाम किया गया। इसके अलावा हर कस्बे के मेन चाैक पर किसानों ने दोपहर 12 से 4 बजे तक प्रदर्शन किया। इससे बाहरी जिलों से आने और जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। किसी को कई किलोमीटर घूमकर लिंक रोड से निकलना पड़ा तो कोई खेतों में से अपने वाहन गुजारता मिला।

मत्था टेकने आए थे, धरने के कारण अटके: हरदेव
लुधियाना के गांव हसनपुर से दरबार साहिब में माथा टेकने आए हरदेव सिंह ने बताया कि दोपहर 12 बजे से ही वह, उनके बच्चे और महिलाएं कार में बैठे हैं। उन्हें धरने की जानकारी नहीं थी, अब उन्हें कोई रास्ता ढूंढकर वापस जाना होगा।

कंपनी की जरूरी मीटिंग छूटी: अजय
प्राइवेट कंपनी में काम करते अमृतसर के अजय कुमार ने बताया कि उन्हें मानांवाला टोल प्लाजा हाइवे से दो किलोमीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। कंपनी के अिधकारियों ने जरूरी मीटिंग रखी थी, मगर किसानों के धरने के कारण वह मीटिंग में नहीं पहुंच सके।

कश्मीर कौर शहर से पैदल निकली गांव
अमृतसर में किसी काम से आई गांव निजामपुरा की महिला कश्मीर कौर ने बताया कि बस-ऑटो के न चलने के कारण वह पैदल ही सिर पर सामान उठाकर गांव जा रही रही है। टैंपो-रिक्शा वाला कोई भी उसने छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों को सड़कें नहीं जाम करनी चाहिए, उन्हें अपनी मांग मनवाने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए।

मोहाली से अमृतसर अप्वाइंटमेंट लेकर पहुंचा, रास्ते में फंसा: डॉ. जय राय
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट डॉ. जय कुमार राय ने बताया कि वह मोहाली से अप्वाइंटमेंट लेकर अमृतसर में अफसरों से मिलने आए थे। वापसी में धरन के कारण जाम में फंस गए। उनके साथ पत्नी सुनीता सक्सेना और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें