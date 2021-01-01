पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बंगाल’अवार्ड:गिल को मरणोपरांत ‘द लीजेंड ऑफ बंगाल’अवार्ड

अमृतसरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

देश के राष्ट्रपति से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हासिल करने वाले इंजीनियर जसवंत सिंह गिल को मरणोपरांत ‘द लीजेंड ऑफ बंगाल’ अवार्ड से नवाजा गया है। यह सम्मान उनके दोस्त पीके मुखर्जी ने हासिल किया। इंजीनियर गिल के बेटे डॉ. सरप्रीत सिंह गिल ने बताया कि अवार्ड 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल में आयोजित समागम के दौरान अॉल इंडिया ह्यूमन राइट्स की ओर से दिया गया। ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बंबा मुखर्जी का आभार जताते हुए डॉ. गिल ने बताया कि उनके पिता ने 16 नवंबर 1989 के दिन रानी गंज कोयले की खान में 300 फीट नीचे फंसे 65 लोगों को जिंदा निकाला था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser