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बीमा योजना:सरबत सेहत बीमा योजना में जीएनडीएच सम्मानित

अमृतसरएक घंटा पहले
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आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना में बेहतर काम करने के लिए सेहत विभाग ने गुरु नानक देव अस्पताल को सम्मानित किया है। सिविल सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह ने यह सम्मान अस्पताल मुखी डॉ. नरेंद्र सिंह को सौंपा। केंद्र सरकार की आयुष्मान सेहत बीमा योजना को राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में सरबत सेहत बीमा योजना के नाम से शुरू किया था। अब तक 5302 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। इस मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. जेपी अत्रे और डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. नरेंद्र सिंह सहायक सिविल सर्जन डॉ अमरजीत सिंह सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ चंद्रमोहन भी मौजूद थे ।

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