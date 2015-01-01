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स्वतंत्रता सेनानी:सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध: सोनी

अमृतसर39 मिनट पहले
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  • स्वतंत्रता सेनानियों ने कैबिनेट मंत्री को किया सम्मानित

सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। वीरवार को स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों ने कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी को सम्मानित किया। सोनी ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। नए फैसले अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को

रोडवेज-पीआरटीसी में सामान्य, एसी बसों में मुफ्त यात्रा समेत सुविधा में उनकी विधवाएं, अविवाहित बेटियां, बेटे, बेटी, पोती-पोती को शामिल किया गया है। इस दौरान पंजाब राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संघ के अध्यक्ष जीएस सग्गू, प्रेम सागर, नरेश चंद्र पहलवान, सुरिंदर सिंह आहूजा, राघबीर सिंह, विनोद कपूर, बलराम सिंह, अमरजीत मौजूद थे।

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