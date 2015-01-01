पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

काेविड-19:सरकारी मिडल स्कूल 50% स्टाफ की रोटेशन पर खाेलने की हिदायत

अमृतसर26 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्कूल में विद्यार्थी नहीं, स्टाफ ही रहेगा मौजूद

शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों काे निर्देश दिए हैं कि सरकारी हिदायतों का पालन करते हुए सभी मिडल स्कूल 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खाेलने का प्रबंध किया जाए। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में चल रहे सिविल वर्र/स्मार्ट स्कूल स्टेज 2 पैरामीटर काे पूरा करने लिए स्कूल खाेले जाएंगे। इसी के साथ ही विद्यार्थियों काे पुस्तकें बांटने का, स्कूल इमारतों की संभाल, मिड-डे-

मील के राशन काे वितरण करने लिए भी स्कूल खाेलना जरूरी है। इस दौरान 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के मुताबिक स्कूल में हाजिर हाेगा। इसी के साथ ही यह भी हिदायत की गई है कि स्कूल में केवल स्टाफ ही मौजूद रहेगा औैर विद्यार्थियों काे नहीं बुलाया जाएगा। विभाग द्वारा यह स्पष्ट ताैर पर कहा गया है कि हर स्कूल में काेविड-19 की गाइडलाइन का पाल किया जाए और सेहत विभाग की ओर से जारी हिदायतों का पालन करना जरूरी है। ताकि बच्चों के साथ-साफ स्टाफ भी सुरक्षित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें