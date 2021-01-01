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बिल लटके:मेडिकल बिलों के भुगतान पर सरकार की रोक! रिटायर कर्मचारियों को तीन महीने से पेमेंट नहीं

अमृतसर2 घंटे पहले
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  • अकेले सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 1.80 करोड़ रुपए के बिल लटके

सरकारी विभागों से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के मेडिकल बिल तीन महीने से खजाना दफ्तरों में पेंडिंग पड़े हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यही नहीं फोन करने पर कर्मचारी कहते हैं कि चंडीगढ़ में बैठे अिधकारी सरकारी ओर से भुगतान पर रोक लगाने का हवाला देते हैं। पेंशनर्स वेल्फेयर एसोशिएसन ने पेंडिंग बिलों का भुगतान नहीं होने पर विरोध जताया है। एसोशिएसन के प्रधान सुखदेव सिंह पन्नू और महासचिव सोमनाथ रउलिया ने बताया कि सेवानिवृत्त हो चुके लोगों ने गंभीर बीमारियों के इलाज के बिलों का भुगतान कर दिया, मगर उन्हें पेमेंट नहीं हो रही।

कई मुलाजिम अदायगी रुकने के कारण इलाज नहीं करा पा रहे- कुछ कर्मचारियों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बिल का पेमेंट नहीं होने के कारण इलाज नहीं करा पा रहे। अकेले सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का 1.80 करोड़ रुपए मेडिकल बिल लटका है। यूनियन के सुरजीत सिंह गोरायां, चरण सिंह और नरिंदर शर्मा ने बताया कि सरकार हमेशा बजट की कमी की न होने बात दोहराती है। अगर सरकार के पास बजट की कमी नहीं है तो फिर उनके बिलों का भुगतान क्यों रोका गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही बिलों का भुगतान नहीं लिया गया तो यूनियन कड़े फैसले लेने को मजबूर होगी।

पेमेंट रोकने का कारण नहीं बताया जा रहा, चक्कर लगाकर थक चुके मुलाजिम - रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि महीनों से खजाना दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। कोई स्पष्ट नहीं बताता कि भुगतान होगा। जब फोन करते हैं तो बताया जाता है कि सरकार ने रोक लगाई हुई है। पेमेंट खुलते ही सभी का भुगतान हो जाएगा।

बिल वैरिफिकेशन कर सरकार को भेजे : खजाना अफसर
विभागों से जो भी बिल खजाना दफ्तर आए हैं, उन्हें वैरिफाई कराने के बाद पास कर सरकार के पास भेजा जा चुका है। उच्च अफसरों से भी बातचीत की जा रही है, जल्द ही रिटायर्ड कर्मचारियों के बिलों का भुगतान हो जाएगा। -मनजीत कौर, खजाना अफसर

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