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कोरोना संक्रमण:धुंध ने बढ़ाई बीएसएफ की चुनौती,कोरोना संक्रमण के बावजूद घुसपैठ का खतरा बढ़ा, सतर्कता बढ़ाई

अमृतसर41 मिनट पहले
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पाकिस्तान से लगते बाॅर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए धुंध और शीतलहर ने चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में जहां घुसपैठ का खतरा बढ़ा है, वहीं जवानों को कोरोना से बचाव के लिए भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। इन चुनौतियों के बीच सतर्कता और बढ़ा दी है। सतर्कता के चलते ही बीएसएफ ने बुधवार रात दो पाक घुसपैठियों को मार गिराया और हथियारों के अलावा दो तस्करी की घटनाओं में 5 किलो हेरोइन भी बरामद की है।वैसे तो बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा ही चाक चौबंद रहते हैं, लेकिन धुंध बढ़ने से सतर्कता और बढ़ा दी गई है। चूंकि बार्डर का इलाका खुला होता है कारण वहां विजिबिलिटी जीरो

हो जाती है। एेसे में सरहद पार से घुसपैठ, नशा तथा हथियार आदि की तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बीएसएफ के आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौर में पूरे साल के मुकाबले 35 से 40 फीसदी घटनाएं बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि सर्द मौसम शुरू होते ही पेट्रोलिंग, गश्त बढ़ा दी है। साथ ही जवानों की नफरी में इजाफा करते हुए एेसे एक्यूपमेंट भी एक्टिव कर दिए जाते हैं, जो गहरी धुंध में भी नजरसानी में मदद करते हैं।

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