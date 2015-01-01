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ऑनलाइन अप्लाई:जमीन की निशानदेही और भार मुक्त सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे लोग : डीसी

अमृतसर27 मिनट पहले
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  • रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल में अपडेशन के बाद लोग कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई

माल विभाग के कार्यों में और पारदर्शिता व जवाबदेही लाने के मकसद से जमीन की निशानदेही व भार मुक्त सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है, जो रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि दोनों सेवाओं के लिए रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल में जरूरी अपडेशन कर दी गई है और इसका एक लिंक माल विभाग के मुख्य पोर्टल पर भी मुहैया करवा दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत आवेदनकर्ता की ओर से भारत रहित सर्टिफिकेट व निशानदेही के लिए अपना आवेदन या शिकायत को ऑनलाइन उक्त पोर्टल की ओर से दर्ज किया जाएगा और फीस की

ऑनलाइन अदायगी करने के लिए पेमेंट गेटवे की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता तो आवेदनकर्ता फर्द केंद्र, सेवा केंद्र या सीधे तौर पर सब रजिस्ट्रार या सर्किल माल अधिकारी के दफ्तर में जाकर अपना आवेदन दे सकता है। उन्होंने कहा कि उसके आवेदन पर हो रही कार्रवाई के बारे में एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर

आवेदन मंजूर होता है तो समर्थ अधिकारी की ओर से तस्दीकशुदा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकल जनरेट करके आवेदनकर्ता को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिस्टम मैनेजरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों रीडरों व पटवारियों को सिखलाई दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भार मुक्त सर्टिफिकेट और जमीन की निशानदेही के लिए केवल आरसीएमएस पोर्टल द्वारा ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

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