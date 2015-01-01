पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तरनतारन की खबर:शराब तस्कर गुरपाल की 2.44 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज

अमृतसर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड है गुरपाल, उसके भाई शालू ढोटियां की संपत्ति की जांच भी शुरू

तरनतारन की पुलिस ने दो नशा तस्करों की 3 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज की। दोनों तस्करों से हेरोइन और नशीले पदार्थों की रिकवरी की गई थी। इनमें से गुरपाल सिंह निवासी ढोटियां थाना सरहाली के 2 रिहायशी मकान और 2 प्लाट सीज किए गए हैं। इनकी कीमत 2 करोड़ 43 लाख 90 हजार रुपए हैं। वहीं, रशपाल सिंह निवासी गांव धुन ढाएंवाला का एक रिहायशी घर जब्त किया है, जिसकी कीमत 66 लाख 60 हजार रुपए है। गौर हो कि गुरपाल से 2014 में 206 ग्राम हेरोइन और 150 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था, जबकि वह नशीली शराब कांड मास्टरमाइंड रहा है।

रशपाल सिंह के खिलाफ गोइंदवाल में केस दर्ज है, जिससे 750 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। रशपाल सिंह उर्फ दोला निवासी ढोटियां और उसका भाई गुरपाल सिंह गांव पंडोरी गोला में जहरीली शराब बेचने का धंधा करते थे, जिससे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। रशपाल की जायदाद को पुलिस ने जब्त कर लिया है और भाई की प्राॅपर्टी की जांच चल रही है। जिला तरनतारन के एसएसपी ध्रुमन एच निंबले ने बताया कि तरनतारन पुलिस की ओर से अब तक 89 नशा तस्करों की जायदाद जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 अरब 14 करोड़ 72 लाख 9

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें