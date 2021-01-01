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बैठक:अजनाला के वार्ड-5 में अकालियों की बैठक

अजनाला2 घंटे पहले
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शिअद के वर्करों ने पूर्व विधायक एवं हलका इंचार्ज अमरपाल सिंह बोनी की अगुवाई में अजनाला वार्ड-5 में बैठक की। बोनी ने कहा कि अकाली के उम्मीदवार अजनाला-रमदास में चुनाव लड़ रहे हैं और दावा किया कि सभी सीटों पर जीत हासिल हाेगी। इस दौरान वार्ड-5 इंचार्ज मंजीत सिंह, स्त्री अकाली दल से अवतार कौर, चौधरी अशोक मनन, विक्रम बेदी, बलजिंदर माहल, प्रदीप कुमार बांटा, शिवदीप चाहल मौजूद थे।

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