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स्नैचर:मेडिकल काॅलेज में बीएससी की छात्रा का मोबाइल झपटा,शहर में स्नैचरों की तादाद बढ़ी, पुलिस मौन

अमृतसर4 घंटे पहले
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शहर में स्नैचरों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है और पुलिस तमाशबीन बनी है। वीरवार सुबह स्नैचर सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीएससी (ओटी) की छात्रा का मोबाइल झपटकर फरार हो गया। हालांकि छात्रा मौके पर स्नैचर से भीड़ गई थी, पर आरोपी भाग गया। यूनियन नेता प्रेमचंद ने बताया कि छात्रा मजीठा रोड से कॉलेज जा रही थी और वह जैसे फिजियोलॉजी विभाग पहुंची तो अचानक एक युवक झपट पड़ा।

आरोपी ने छात्रा का बाजू मरोड़कर मोबाइल छीन लिया। स्नैचर लोगों को आता देख दीवार फांदकर रफूचक्कर हो गया। छात्रा और कॉलेज प्रिंसिपल ने थाना मजीठा रोड पुलिस काे शिकायत दी, जबकि स्नैचर को जल्द पकड़ने की मांग की गई है।

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