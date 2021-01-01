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केस:शूर अस्पताल में युवक की आधुनिक विधि से सर्जरी, आंख और रोशनी दोनों सुरक्षित

अमृतसर2 घंटे पहले
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खजाना गेट स्थित शूर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरी टीम ने 20 वर्षीय युवक की आधुनिक विधि की सफल सर्जरी के जरिए क्षतिग्रस्त बाईं आंख काे ठीक किया, साथ ही आंख की रोशनी को भी बचाया। गौर हो कि युवक की एक दुर्घटना में बाईं आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आंख को सफल सर्जरी से ठीक किया, जबकि आंख की रोशनी को भी बचाया गया। शूर अस्पताल के एमडी डॉ. सूरज शूर ने बताया कि दुर्घटना में जख्मी युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। दुर्घटना में आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसे ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज था।

उन्होंने बताया कि अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे की सर्जरी से पीड़ित की आंख की रोशनी को बचाते हुए क्षतिग्रस्त आंख ठीक की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम हर तरह के गंभीर रोगों से संबंधित सफल ऑपरेशन करने में समक्ष है। टीम की ओर से अनेकों ऐसे सफल ऑपरेशन किए हैं जिन केसों में मरीज का इलाज असंभव कह दिया जाता था।

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