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किसानों की मांगें:मोदी को किसानों की मांगें जल्द मान लेनी चाहिए: जत्थेदार

अमृतसर25 मिनट पहले
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तख्त पटना साहिब के अध्यक्ष जत्थेदार अवतार सिंह हित्त ने बाबा राम सिंह सींघड़ा वालों की दर्दनाक मौत पर दुख प्रकट करने के साथ ही ऐलान किया है कि बाबा राम सिंह की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जत्थेदार हित्त ने कहा कि बाबा राम सिंह ने देश के किसानों के दुख को देखते हुए सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने के लिए अपनी शहादत दी है पर हम सभी मिलकर यह प्रण लेते हैं कि उनकी इस कुर्बानी को व्यर्थ

नहीं जाने दिया जाएगा। जत्थेदार हित्त ने कहा पर अब कुछ नासमझ लोग उनकी इस कुर्बानी पर किंतु-परंतु कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि इससे पहले भगत सिंह ने भी ब्रिटिश हकुमत को जगाने के लिए संसद में बम फेंका था जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को समझ आई थी।

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