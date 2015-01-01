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मौसम:रात का पारा 2.2 डिग्री बढ़ा, मगर आगे धुंध बढ़ने के आसार

अमृतसर4 घंटे पहले
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  • धूप के बावजूद दिन का पारा 12.2 डिग्री, जो सामान्य से 13 डिग्री कम, हल्के बादल करते रहेंगे परेशान

बुधवार को कड़ाके की ठंड के बाद वीरवार को दिनभर धूप खिली रही, वहीं न्यूनतम पारे में भी 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धुंध बढ़ेगी, लेकिन तापमान 03 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। बुधवार को मैदानी इलाकों में अमृतसर सबसे ठंडे रहा था। वहीं वीरवार सुबह हल्की धुंध के बाद 11 बजे धूप निकल आई, जिससे मिनिमम तापमान भी 4.2 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री आंका गया, जो कि सामान्य से 13 डिग्री कम था। वीरवार को विजिबिलिटी 150 मीटर तक रही, जो कि बुधवार को 100 मीटर ज्यादा था।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने के आसार है, लेकिन साथ ही तापमान भी 3 डिग्री से कम नहीं जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में धूप के साथ मिनिमम तापमान 3 से 6 डिग्री तरह रहेगा और अधिकतम तापमान 12 स 19 डिग्री तक रहने की संभावना है। इसके बाद 24 दिसंबर को फिर से बादल छाए रहने और तापमान कम होने की संभावना है।

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