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वारदात:अब स्कॉर्पियो गैंग ने नई कुर्सियों से भरा टैंपो छीना

अमृतसर4 घंटे पहले
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  • सुबह 4 बजे अमृतसर-जालंधर रोड पर वारदात, 3 दिन पहले इसी गैंग ने राजेवाल में छीनी थी कार

जिला देहाती इलाके में बाइपास रोड पर इन दिनों काले रंग की स्कॉर्पियो कार में वारदातें करने वाला लुटेरा गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह लगातार बाइपास पर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पिछले चार दिनों में गैंग ने दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। वीरवार की सुबह चार बजे इस गिरोह के सदस्यों ने लुधियाना से अमृतसर की तरफ आ रहे एक युवक से नई कुर्सियों से भरा टेंपों छीन लिया और फरार हो गए।

लुटेरे चालक को वहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर नौ दो ग्यारह हो गए है। पीड़ित ने थाना ब्यास की पुलिस को इस संबंध में शिकायत दे दी है। लुधियाना निवासी राज कुमार ने बताया कि वीरवार की सुबह चार बजे के करीब वह लुधियाना से अमृतसर की तरफ अपने छोटा हाथी में सवार हो आ रहा था। छोटा हाथी में उसने 300 के करीब प्लास्टिक की नई कुर्सियां लादी हुई थी। सुबह जब वह बाबा बकाला मोड़ के नजदीक ब्यास

पहुंचा तो एक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके सामने आकर खड़ी हुई। उसमें से 5-6 अज्ञात युवक बाहर निकले और उनके छोटा हाथी को घेर लिया। लुटेरों में से एक ने उनके छोटा हाथी की चाबी छीन ली और फरार हो गए। बाद में उसे अमृतसर मेहता रोड पर गांव नाथ दी खूही पर छोड़ गए।

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