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बरामद:खालिस्तानी मॉड्यूलरों के मोबाइलों में मिले पाक तस्करों के नंबर

अमृतसर4 घंटे पहले
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  • जेल में बंद तस्करों के 4 साथियों से 3 मोबाइल बरामद

थाना घरिंडा की पुलिस की तरफ से पकड़े गए खालिस्तानी मॉड्यूल के हथियार तस्कर लखबीर सिंह उर्फ लखा और बचित्तर सिंह निवासी चक्क मिश्री खां के मोबाइलों में से कुख्यात पाकिस्तान तस्करों के नंबर मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके मोबाइलों की स्कैनिंग कर रही हैं। इसमें सामने आया है कि ये लोग विदेशों के साथ-साथ पाकिस्तान में बैठे कई लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनसे डीलिंग कर रहे थे। पकड़े गए तस्करों को जेल में बंद तस्कर सिमरनजीत सिंह ने नई दिल्ली से क्वाडकॉप्टर ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए थे। उसके कब्जे से भी पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों के चार साथी जेल में ही बंद हैं, जो अजनाला के रहने वाले हैं। दोनों तस्करों के तीन अन्य साथियों से भी पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अजमेर सिंह ने बताया कि वह रोजाना की तरह केंद्रीय जेल फताहपुर में चेकिंग कर रहे थे कि बैरक नंबर 1 के कमरा नंबर 4 में बंद कैदी सिमरनजीत सिंह के कब्जे से एक मोबाइल बरामद हुआ। इसके बाद बैरक नंबर चार के कमरा नंबर 5 में बंद कैदी सर्बजीत सिंह से की-पैड मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसी तरह बैरक नंबर 6 के कमरा नंबर 6 में चेकिंग की तो वहां कैदी सुरजीत मसीह के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ। हाल में ही थाना घरिंडा की तरफ से खालिस्तानी मॉड्यूल के पकड़े गए उक्त दोनों तस्करों के संपर्क में सिमरनजीत सिंह था।

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