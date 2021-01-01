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  • On January 27, The Police Fired On The Singhu Border Tear Gas, 8 Days After The Farmer Died Of Infection.

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तरनतारन से खबर:सिंघु बाॅर्डर पर 27 जनवरी को पुलिस की चलाई आंसू गैस से हुए इंफेक्शन ने ली डल गांव के जाेगिंदर सिंह की जान; 8 दिन से चल रहा था इलाज, बालेचक्क का दिलबाग भी गंभीर

अमृतसरएक घंटा पहले
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गांव डल में विलाप करते जोगिंदर सिंह के परिजन। - Dainik Bhaskar
गांव डल में विलाप करते जोगिंदर सिंह के परिजन।
  • जोगिंदर सिंह के परिवार पर साढ़े 6 लाख का कर्ज, 3 किल्ले में खेती करके चलाते थे घर, किसान नेता हरप्रीत सिधवां का दावा- आंसू गैस से कई किसान बीमार

तरनतारन के सीमावर्ती गांव डल के 60 वर्षीय किसान जोगिंदर सिंह बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर धरने के दौरान शहीद हो गए, जबकि गांव बालेचक्क के किसान दिलबाग सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोगिंदर की मौत का कारण आंसू गैस से हुई इंफेक्शन बताई जा रही है। सिंघु बॉर्डर से फोन पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रेस सचिव हरप्रीत सिंह सिधवां ने बताया कि 27 जनवरी को पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए थे, जिसके बाद कई किसानों की हालत गंभीर है। इनमें से जोगिंदर ने मंगलवार रात 1 बजे दम तोड़ दिया।

फोन पर निधन की सूचना मिलने के बाद घर में मातम; देररात पहुंचा शव, आज 1 बजे होगा संस्कार- गांव डल के लोगों ने बताया कि जोगिंदर के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वह किसानी करके ही खर्च चलाते हैं। जोगिंदर के दो बेटे और दो बेटियां हैं। इनमें से एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दो बच्चों को होनी है। जोगिंदर 20 जनवरी को किसानों के जत्थे के साथ दिल्ली गए थे। उनकी मौत की सूचना परिवार को सुबह फोन पर मिली, जिसके बाद घर के साथ-साथ गांव में भी माहौल गमगीन हो गया। जोगिंदर की लाश को बुधवार रात पोस्टमार्टम के बाद गांव लाया जाएगा, जबकि वीरवार दोपहर एक बजे उनका संस्कार होगा।

जोगिंदर का बेटा रणजीत सिंह बोला मोदी सरकार ने मेरे पिता की हत्या की

जोगिंदर सिंह के बड़े भाई प्रताप सिंह और बड़े बेटे रणजीत सिंह ने बताया कि 27 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर पुलिस की ओर से फेंक गए आंसू गैस के गोलों से जोगिंदर को इन्फेक्शन हो गई थी। तीन दिन पहले उनकी हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें हरियाणा के एक अस्पताल में दाखिल करवाया था, मगर मंगलवार रात 1 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह उन्हें वहां से किसान नेताओं का फोन आया कि जोगिंदर की मौत हो गई है। रणजीत ने कहा कि उनके पिता की मौत नहीं हुई, बल्कि सरकार ने उनकी हत्या की है। रणजीत सिंह ने बताया कि उनके तीन किल्ले जमीन है। वहीं उनके परिवार पर साढ़े 6 लाख का कर्ज है, जो कि सोसायटी से लिया है।

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