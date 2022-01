Hindi News

Punjab Election 2022; Captain Amarinder Singh Tests Positive For Coronavirus

कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव: खुद को सिसवां फार्म पर किया आइसोलेट, मीडिया सलाहकार ने ट्वीट कर दी जानकारी

सुप्रीमो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) के सुप्रीमो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद और उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। फिलहाल कैप्टन ने अपने आपको सिसवां फार्म हाउस पर होम आइसोलेट कर लिया है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही कैप्टन को उनका चुनाव चिह्न हॉकी-बॉल मिला है।

I have tested positive for #Covid with mild symptoms. Have isolated myself and request all those who came in contact with me to get themselves tested.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 12, 2022 ">http://

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने इसके साथ ही बीते दिनों उनके संपर्क में आने वाले अन्य सभी को अपना ध्यान रखने और जांच करवाने की सलाह दी है। दूसरी तरफ उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि उन्हें माइनर कोरोना सिम्पटम्स हैं। तकरीबन एक सप्ताह तक होम आइसोलेशन के बाद एक बार फिर वह मैदान में प्रचार करने उतरेंगे। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय सिसवां फार्म पर हैं और वहीं उनका उपचार भी चल रहा है।

आइसोलेशन के साथ काम भी

कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक करीबी ने बताया कि फिलहाल कैप्टन फोन पर सभी के साथ संपर्क पर हैं। वह आराम करने के साथ-साथ चुनावों के काम में भी व्यस्त हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही एक बार कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसके बाद अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे।