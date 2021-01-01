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ज्ञापन:पंजाबी सूबा मोर्चा ने मंत्री सोनी को सौंपा ज्ञापन

अमृतसरएक घंटा पहले
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पंजाबी सूबा मोर्चा और इमरजेंसी संघर्षी योद्धाओं के परिवारों ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सोनी को ज्ञापन सौंपकर फ्रीडम फाइटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। सुखवंत सिंह भोमा तथा भुपिंदर सिंह सोढ़ी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल ने मंत्री सोनी से अनुरोध किया कि राज्य सरकार जो पेंशन दे रही हैं वह कम है। उसमें बढ़ोतरी करने के साथ उनके बच्चों को शिक्षा, टोल, बिजली, बस पास की सुविधा दी जाए। सोनी ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके रविंदरपाल सिंह विक्की, संदीप सिंह, सुखबीर सिंह, दर्शन सिंह सैनी, स्वर्ण सिंह, हरचरन सिंह, गुलजार सिंह, हरचरन सिंह उपस्थित थे।

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