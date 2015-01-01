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आक्रोश:लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों के खाली पद नहीं भरने से पावरकाॅम कर्मचारियों में आक्रोश

अमृतसर40 मिनट पहले
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  • पेंशन बहाल की जाए, नए भर्ती कर्मचारियों को बिजली की यूनिटों में छूट दी जाए

पावरकाॅम में एक साल से लाइनमैनों और सहायक लाइनमैनों की भर्ती पर रोक लगा रखी है। जिसके कारण लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों में आक्रोश है। इसी के चलते वीरवार को मजीठा रोड स्थित पावर काॅलोनी में लाइनमैनों ने एकजुट होकर गुस्सा जाहिर किया। प्रधान रजिंदर शर्मा की अध्यक्षता में जताए रोष में कहा कि काॅन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों का समय तीन की बजाय दो साल किया जाए। 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए। वहीं नई भर्ती कर्मचारियों को बिजली यूनिटों में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द कराने को लेकर दिल्ली बार्डर में बैठी किसान जत्थेबंदियों के साथ

वह कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस मौके पर अजमेर सिंह छीना, कुलदीप शर्मा, जतिंदर कौशल, जगमोहन सिंह, अंग्रेज सिंह, मुकेश कुमार, अमनदीप सिंह, हरदीप पन्नू, हरपाल सिंह काहलो, सतनाम सिंह, चरणजीत चन्नी, जुगल किशोर बल, अरविंदर सिंह, राजीव कुमार, सुरिंदर मसीह, सुमित भाटियां, प्रवीण कुमार, अरुण कुमार, परमजीत सिंह, कंवलजीत सिंह, निशान सिंह, बाबा हरजिंदर सिंह, सुखदेव राज, विशाल कुमार, राजेश कुमार समेत कई कर्मचारी मौजूद थे।

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