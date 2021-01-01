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लूट की घटना:3 लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर कार और 2 लाख कैश छीने

अमृतसर2 घंटे पहले
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थाना रणजीत एवेन्यू के अधीन आते इलाका रोज गार्डन के नजदीक कार सवार लुटेरे पिस्टल के बल पर युवक से कार छीन कर फरार हो गए। कार में गोल्ड, रजिस्ट्री के पेपर और दो लाख रुपए कैश भी थे। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लुटेरों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।

एएसआई पलविंदर सिंह का कहना है कि जल्द ही लुटेरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को दी शिकायत में जयदीप सिंह ढिल्लों ने बताया कि 29 जनवरी को रात 9 बजे के करीब वह अपने गार्डनर सुरेश कुमार को उसके घर छोड़ने के लिए रोज गार्डन आनंद पार्क के नजदीक अपनी कार में सवार होकर छोड़ने के लिए गया था।

उसे छोड़ कर साढ़े 9 बजे के करीब जब वह वहां से वापिस निकलकर रोज गार्डन के नजदीक पहुंचा तो तीन अज्ञात लुटेरे काले रंग की कार में सवार हो आए और उन्हें रोक लिया। एक ने पिस्टल निकाली और उस पर तान कर उससे कार छीन कर फरार हो गए। कार में गोल्ड, रजिस्ट्री के पेपर, दो लाख रुपये की नकदी थी।

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