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सम्मानित:जीएनडीएच में स्टाफ नर्स और मुलाजिम सम्मानित

अमृतसर24 मिनट पहले
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कामकाज में बेहतरी लाने और लोगों को इसमें सहयोग देने के लिए शुरू की गई प्रथा के तहत बुधवार को गुरु नानक देव अस्पताल (जीएनडीएच) की स्टाफ नर्स लखबीर कौर और दर्जाचार मुलाजिम शिवा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान अस्पताल के एमएस डॉ. जेपी अत्री ने दिया। बताते चलें कि डॉ. अत्री ने पदभार संभालने के बाद बेहतर सेवा देने वाले मुलाजिमों को प्रेरित करने के लिए यह सिलसिला शुरू किया था। इससे पहले अक्टूबर महीने में एक स्टाफ नर्स तथा एख दर्जा चार मुलाजिम को सम्मानित किया जा चुका है और अब नवंबर महीने की सेवाओं के लिए उक्त दोनों को सम्मानित किया गया है।

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