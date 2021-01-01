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‘पंजाब एजुकेयर एप’:मिशन शत-प्रतिशत मुहिम की सफलता को संयुक्त प्रयासों की जरूरत: डीईओ

अमृतसरएक घंटा पहले
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मिशन शत-प्रतिशत मुहिम की सफलता के लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। यह बात जिला शिक्षा अधिकारी सतिंदर बीर सिंह ने स्कूल मुखियों के साथ मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि स्कूलों में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और ग्रांटों को सुचारू ढंग से खर्चना यकीनी बनाया जाए। विभाग द्वारा भेजी जा रही स्लाइडों से बच्चों को अभ्यास कराने के लिए, ‘पंजाब एजुकेयर एप’ के इस्तेमाल को अिनवार्य किया जाए। क्लास रूम में लगे एलईडी, प्रोजेक्टर का अिधक से अधिक प्रयोग किया जाए जिससे विद्यार्थी लाभांवित हों। इसके बाद उन्होंने कोरोनाकाल में अध्यापकों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की।

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