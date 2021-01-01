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खूनदान कैंप:टूरिस्टों की आमद से थैलेसीमिया मरीजों को मिल रहा नया जीवन

अमृतसर2 घंटे पहले
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कोरोनाकाल में सर्वाधिक टूरिज्म उद्योग प्रभावित हुआ है। वहीं, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून जुटाना मुश्किल था, पर अब दोबारा टूरिस्टों की आमद से मुश्किल हल होने लगी है। रविवार को धर्म सिंह मार्केट स्थित अर्बन हेल्थ सेंटर में खूनदान कैंप लगाया गया। अमृतसर थैलेसीमिया वेल्फेयर एसोसिएशन के कैंप में निरीक्षण करने सिविल सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह पहुंचे।

एसो. प्रधान सतनाम सिंह, महासचिव नरिंदर मिंटू, राजिंदर सिंह राजू, जेएस गुलाटी ने बताया कि कैंप में 60 टूरिस्टों ने खूनदान किया है। एसो. की ओर से माह 2 बार कैंप लगता है, यहां से जिले के 150 बच्चों को चढ़ाया जाता है। इस दौरान रवि महाजन, डॉ. विवेक खन्ना, राहुल, लवली, संगीता शर्मा मौजूद थे।

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