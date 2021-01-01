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गोल्ड कप अंडर-19:बल्लेबाजाें ने दिखाए शॉट, बॉलरों ने यॉर्कर और स्पिन से किया चकित

अमृतसरएक घंटा पहले
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  • एजीए गोल्ड कप अंडर-19 टूर्नामेंट ट्रायल

एजीए गोल्ड कप अंडर-19 टूर्नामेंट के लिए बुधवार को गांधी ग्राउंड में 160 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स के लिए पसीना बहाया। एजीए सचिव अमन रणदेव ने बताया कि ट्रायल 2 से 3 दिन तक चलेंगे। 6 से 14 फरवरी तक अंडर-19 के मैच खेले जाएंगे। जिला टीम के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। ट्रायल के दौरान कोच रवनीत, सिलेक्टर मनीष भाटिया और चरणजीत सिंह ने खिलाड़ियों के हर प्वाइंट पर बारीकी से ध्यान दिया ताकि बेहतर खिलाड़ियों का ही चयन हो। आज पहुंचे खिलाड़ियों में बैट्समैन, स्पिनर, फास्ट बॉलर, विकेटकीपर, आिद के लिए ट्रायल लिया गया। वीरवार को भी बच्चों के ट्रायल लिए जाएंगे।

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