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  • The Building For The Police Commissioner's Office, Which Is Being Built Near The Mini Secretariat, Will Be Able To Help The Administration police Together

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कमिश्नर दफ्तर:मिनी सचिवालय के पास ही तैयार हो रही पुलिस कमिश्नर दफ्तर के लिए बिल्डिंग, प्रशासन-पुलिस की एक साथ मदद पा सकेंगे फरियादी

अमृतसर2 घंटे पहले
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  • मिनी सचिवालय की नई बिल्डिंग का 95% काम कंप्लीट, मेन गेट बनाने का काम जोरों पर, उधर सीपी बिल्डिंग का 70% काम पूरा

फरियादियों को अब प्रशासन और पुलिस सहायता की सुविधा एक ही जगह मिल सकेगी। दरअसल, मिनी सचिवालय के पास ही पुलिस कमिश्नर (सीपी) दफ्तर के लिए भी बिल्डिंग तैयार हो रही है। यही नहीं जहां मिनी सचिवालय की चार मंजिला इमारत तैयार होने के कगार पर है वहीं दूसरी ओर सीपी व एसएसपी कार्यालय के लिए बन रही बिल्डिंग का भी काम 70% पूरा हो चुका है।

बताते चलें कि पीडब्ल्यूडी ने फरवरी तक ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिला इमारत की फिनिशिंग कराने की तैयारी कर ली है। पीडब्ल्यूडी एक्ससीएन जसवीर सिंह सोढ़ी ने बताया कि मिनी सचिवालय हेरिटेज लुक में तैयार किया जा रहा है। शहर में अब तक जितने भी सरकारी भवन बने हैं, उनमें यह इमारत सबसे बेहतर है।

लोगों के लिए इससे भी बड़ी खुशी खबर है कि मिनी सचिवालय के सामने ही पुलिस कमिश्नर और एसएसपी दफ्तर भी दो महीनों में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद फरियादियों को मदद पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा एक ही जगह प्रशासन और पुलिस दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उधर तहसील कॉम्प्लेक्स स्थित सेवा केंद्र के बगल में सिविल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम की नई बिल्डिंग भी तैयार हो रही है।

मिनी सचिवालय का काम कंप्लीट होने के बाद लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं -

6.50 लाख स्क्वायर फीट में मिनी सचिवालय और कमिश्नर ऑफिस के लिए बिल्डिंग तैयार की जा रही है। मिनी सचिवालय में दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए 06 लिफ्टें लगाई जाएंगी, जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर अफसरों के लिए अलग लिफ्ट की व्यवस्था होगी। नई बिल्डिंग में 250 से भी अधिक कमरे हैं। दो बेसमेंट पार्किंग तैयार किया गया है, जिसमें 500 से अधिक कारें खड़ी हो सकती हैं। जबकि पूरे कैंपस की बात करें तो करीब 1200 से भी अधिक वाहनों की क्षमता है। दो एंट्री गेट हैं, एक से अधिकारियों के वाहन जबकि दूसरे गेट से पब्लिक आ-जा सकेगी। पेयजल के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की व्यवस्था कराई जा रही और टैंकों में 1 लाख लीटर पानी की क्षमता उपलब्ध होगी। बिल्डिंग के सामने ग्रीन पार्क तैयार बन रहा है, यहां लोगों के बैठने को लेकर बेंचे भी लगवाई जाएंगी। नई बिल्डिंग में जहां डीसी ऑफिस होगा वह फ्लोर पूरी तरह एसी व सुरक्षा व्यवस्थाओं से लैस होगा। आग लगने पर फायर सायरन की हर फ्लोर पर व्यवस्था होगी। साथ ही वह आग बुझाने के लिए पानी भी फेंकेगा। दो बड़े मीटिंग हॉल बने हैं, जिसमें 100-150 कैपेसिटी तक अफसरों की बैठकें हो सकती है। 66 केवी सबस्टेशन बिजली 11000 वोल्ट का तैयार कराया जा रहा, जिससे कभी भी बिजली की कमी नहीं होगी। सभी फ्लोर पर लोगों के पानी पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था रहेगी। विभागों की स्टाफ कैपेसिटी के हिसाब से 25 से भी अधिक डिपार्टमेंट को यहां शिफ्ट किया जा सकता है।

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