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अनुशंसा:पूर्व विधायक को मुख्यमंत्री के आयोजन की 9 दिन बाद मिली डाक, पत्र भेजकर सुधार की अनुशंसा

डबवाली2 घंटे पहले
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गांव सकता खेड़ा निवासी पूर्व विधायक को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में 30 नवंबर को हुए कार्यक्रम का सम्मेलन पत्र आयोजन के 9 दिन बाद डाक विभाग ने पहुंचाया है। इससे आयोजन में पहुंच नहीं पाए पूर्व विधायक ने डाक विभाग मुख्यालय में शिकायत भेजकर व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। साथ ही पंजाब सरकार को पत्र भेजकर खेद व्यक्त किया है। पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई को मुख्यमंत्री कैप्टन

अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर हुए सालाना समागम में डेरा बाबा नानक गुरदासपुर साहिब, पंजाब में समारोह के दौरान शामिल होना था। इसके लिए 26 नवंबर को बठिंडा डीसी की ओर से भेजी गई रजिस्टर्ड डाक मात्र 35 किलोमीटर दूर भी 13 दिन बाद 9 दिसंबर को हैंड ओवर की गई है। इससे पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई ने मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह और डीसी

बठिंडा को पत्र भेजकर समारोह में उपस्थित न हो पाने पर खेद व्यक्त किया है वहीं डाक विभाग के मुख्यालय को शिकायत भेजकर रजिस्टर्ड डाक देरी से भेजने वाले लापरवाह स्टाफ पर एक्शन लेने की अनुशंसा की है। डाक कर्मी बलदेव सिंह ने बताया कि इसमें मेरी कोताही नहीं है। वहीं डीसी बठिंडा बी श्रीनिवासन ने कहा कि इस मामले में डाक विभाग से जवाबतलबी की जाएगी और देरी का कारण पता करेंगे।

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