पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पेंशन एसोसिएशन:पावरकॉम के सीएमडी और डायरेक्टरों को फील्ड में काले झंडे दिखाएगी पेंशन एसोसिएशन

अमृतसर27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

पंजाब राज्य पावरकाॅम, ट्रांसको लिमिटेड ने पावर काॅलोनी कांप्लेक्स में पेंशन एसोसिएशन के निर्देशों पर पेंशन दिवस वीरवार को मनाया। इसमें एसोसिएशन की ओर से 70 के करीब सीनियर सिटीजन पेंशन को सम्मानित किया। सर्किल प्रधान मक्खन सिंह और सर्किल सचिव राम लुभाया की अध्यक्षता में मनाए पेंशन दिवस पर एसोसिएशन के कई सदस्य शामिल हुए। सर्किल सचिव लुभाया ने कहा कि पावरकाॅम मैनेजमेंट

पेंशन की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही । जिसके चलते 1 से 6 जनवरी तक पावर काम के डिविजन और सबडिवीजन स्तर पर पंजाब सरकार की अर्थी फूंककर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि फील्ड में आने पर पावरकाॅम के डायरेक्टरों और चेयरमैन को काले झंडे दिखाकर रोष जताएंगे। इसी तरह फरवरी के दूसरे सप्ताह में पंजाब के खजाना मंत्री और बिजली मंत्री की कोठी का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने

कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बठिंडा अरे रोपड़ थर्मल प्लांट के 3216 पद खत्म कर दिए है। पावरकॉम में 40483 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह सीनियर उपप्रधान मक्खन सिंह ने कहा कि सभी पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य किसानों के हक में हैं। इस मौके पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर पावरकाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राजकुमार, कश्मीर सिंह, सविंद्र लाल, कर्मचंद सिंह, मोहम्मद मसीह, जोगिंदर सिंह सोही, इंजीनियर जसपाल सिंह के अलावा सबअर्बन मंडल, वेस्ट मंडल, जंडियाला गुरु मंडल के प्रधान और सचिव मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें