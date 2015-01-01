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लूट:ग‌टर सफाई के बहाने घर में घुसे लुटेरे कैश-जेवरात ले गए

अमृतसर2 घंटे पहले
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कोरोनाकाल में शहर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस कुछ लुटेरों को पकड़कर वारदातों का कम करने का दावा करती है, मगर कुछ दिनों बाद फिर से कोई बड़ी घटना हो जाती है। थाना कंटोनमेंट के अधीन आते इलाके में लुटेरे गटर साफ करने के बहाने घर में घुस गए और वहां से पिस्टल के बल पर नकदी व सोने के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुप्रीत सिंह बेदी ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर में दादा दविंदर सिंह बेदी, दादी तृप्ता बेदी और मां नवदीप कौर के साथ घर में मौजूद था कि घर के बाहर दो युवकों ने आवाज लगाई। वह बाहर गया तो उन्होंने कहा कि वह गटर साफ करने आए है, उन्हें बोरी दे दें। इतने में ही आरोपियों के चार साथी और आ गए। उन्होंने पिस्टल और तेजधार हथियार दिखा कर सोने के जेवरात, नकदी लूट ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

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