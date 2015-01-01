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बिल्डिंग का उदघाटन:4 साल पहले बने नगर निगम मुख्यालय की टाइलें 52 महीने में चौथी बार उखड़ीं

अमृतसर4 घंटे पहले
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नगर निगम मेयर दफ्तर के पास वीरवार को फर्श की टाइलें अचानक उखड़ गईं। इस बिल्डिंग का उदघाटन 14 अगस्त 2016 को पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने किया था। वहीं 52 महीने पहले हुए बिल्डिंग के उदघाटन के बाद से लेकर अभी तक चार बार खामियां सामने आ चुकी रहैं। निगम कमिश्नर ने जेई रमन कुमार को टाइलें रिपेयर करवाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। वीरवार दोपहर को अचानक ही मेयर दफ्तर के नजदीक फर्श से टाइलें उखड़नी शुरू हुई थी। जिसके बारे में पता चलने पर वहां चारो तरफ गमले लगा दिए गए। इसके बाद उस जगह से टाइलें उखाड़ दी गई।

इस बारे में पता चलने पर मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू और कमिश्नर कोमल मित्तल ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया। गौरतलब है कि इससे पहले बिल्डिंग की बैकसाइड की टाइलें गिरने से वहां नीचे खड़ी सिविल विभाग के एसडीओ एसएस मल्ली की कार का शीशा टूट गया था। इसके बाद एंट्री गेट के पास पार्टिशन वाल गिर गई थी।

इसी साल जुलाई महीने की शुरूआत में रात के समय आंधी चलने के वक्त पार्किंग वाली साइड की दीवार की टाइलें उखड़ कर नीचे गिर गईं थी। इसके अलावा नगर निगम दफ्तर की एंट्री की लेफ्ट साइड पर ऊपरी मंजिल के शीशे भी टूट कर नीचे गिर गए थे। यही नहीं निगम के एंट्री गेट के बाहर बरांडा और अंदर घुसते ही सीलिंग गिरने के साथ ही अंदर भी सीलिंग गिर गई थी।

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