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कार्रवाई:फताहपुर जेल में कैदियों से तीन मोबाइल बरामद

अमृतसर2 घंटे पहले
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केंद्रीय जेल फताहपुर में रोजाना मोबाइल मिल रहे, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं, रविवार को भी कैदियों से 3 मोबाइल बरामद हुए। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट दविंदर सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह जेल में चेकिंग की जा रही थी। जब वह बैरक नंबर-6 के कमरा नंबर-8 में गए तो वहां से कैदी बुटा सिंह निवासी तरनतारन के कब्जे से एक मोबाइल बरामद हुआ।

इसी तरह कैदी मलकियत सिंह उर्फ फौजी निवासी मुहावा से एक मोबाइल और कैदी जोगिंदर सिंह उर्फ जग्गा निवासी पूरियां कलां से एक मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस की ओर से तीनों कैदियाें के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैदियों से पूछताछ भी होगी।

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