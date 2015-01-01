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वारदात:तीन मोटरसाइकिल और एक कार चोरी

अमृतसर10 घंटे पहले
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  • भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बढ़ी चोरी की घटनाएं, अज्ञात पर केस

पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों से तीन बाइकें और एक कार चोरी के मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिविल लाइन पुलिस को विवेक कुमार चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक PB-02-BX-9430 क्रिस्टल चौक स्थित डॉॅ. सब्बरवाल क्लीनिक में पार्क की थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। साहिल कुमार ने रणजीत एवेन्यू पुलिस को बताया कि 18 नवंबर की शाम 5.30 बजे मोटरसाइकिल PB02-DJ-8178 बेअंत पार्क में लगाई थी, जहां से कोई अज्ञात उसे चुरा ले गया।

मनप्रीत सिंह ने रणजीत एवेन्यू पुलिस को बताया कि उन्होंने दोपहर तीन बजे अपनी बाइक PB02-CB-6648 आनंद पार्क के पास खड़ी की थी जो चोरी हो गई। इसी तरह इंदरपाल सिंह ने सुल्तानविंड पुलिस को बताया कि उन्होंने रात 8 बजे अपनी मारुति जैन कार नंबर PB02-AQ-0079, इंजन नंबर 342946, चैसी नंबर 839369 है को घर के पास ही खड़ी किया था। जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। पुलिस ने चोरी के सभी मामलों में अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिए हैं।

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