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चालान:पट्‌टी में यातायात उल्लंघन पर 12 चालान काटे

पट्टी2 घंटे पहले
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ट्रैफिक पुलिस पट्‌टी ने डीएसपी कुलजिंदर सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड पट्टी के बाहर यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले 12 वाहन चालकों के चालान काटे। एएसआई रविंदर सिंह खारा ने कहा कि ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट न पहनना और अधूरे कागजात वाले चालकों पर सख्ती बरती जा रही है ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। इस अवसर पर कांस्टेबल निर्मल सिंह और पुलिस टीम उपस्थित थी।

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