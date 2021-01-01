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केस दर्ज:होठियां में घर पर कब्जा करने केे 5 आरोपी पकड़े, दो फरार

पट्टी2 घंटे पहले
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  • 3 दातर, पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त

थाना वैरोवाल की पुलिस ने घर पर तोड़फोड़ और अवैध कब्जा करने के आरोप में 5 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। गुरमुख सिंह निवासी होठियां गांव ने पुलिस को बताया कि अवैध कब्जा करने की नीयत से जगदेव सिंह निवासी गगोभुआ, अर्शदीप सिंह निवासी पधरी, गुरतेजपाल सिंह निवासी बाकीपुर, हरविंदर सिंह निवासी भोजियां, जरनेल सिंह निवासी जिओबाला और दया सिंह निवासी होठियां, जरनैल सिंह निवासी होठियां जब्री घर में घुस आए अौर सामान से तोड़फोड़ की।

एएसआई अवतार सिंह ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम की ओर से 5 आरोपियों को काबू कर लिया गया है, जबकि दया सिंह निवासी होठियां, जरनैल सिंह निवासी होठियां मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों से 3 दातर, 1 गांडसी, 7.65 एमएम पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, 15 हजार एमएल शराब बरामद की है और 7 अारोपियों के खिलाफ धारा 452, 448, 511, 148, 149, 120बी और असलहा तथा आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और फरार 2 अारोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।

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