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सेवा धर्म:कोरोनाकाल वाॅरियर्स डॉ. मनदीप सिंह सम्मानित

पट्टी2 घंटे पहले
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कोरोनाकाल के दौरान सिविल हॉस्पिटल पट्टी में उत्कृष्ट सेवाओं के चलते डॉ. मनदीप सिंह को गणतंत्र दिवस के दिन डीसी कुलवंत सिंह और विधायक डॉ. धर्मवीर अग्निहोत्री ने सम्मानित किया। इस दौरान एडीसी जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल मौजूद रहे।

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